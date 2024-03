In Hinterweidenthal gibt es mindestens drei Bürgermeisterkandidaten. Nach der CDU und der WG Schary benannte die SPD mit Yvonne Sarther ebenfalls eine Bürgermeisterkandidatin.

Yvonne Sarther ist August 2023 mit ihrer Tochter zu ihrem gezogen. Zuvor lebte sie in Dellfeld und brachte sich all die letzten Jahre dort in der dortigen Gemeinde ein. Die letzten fünf Jahre war sie im Ortsgemeinderat tätig. Darüber hinaus war sie Vorsitzende des SPD-Ortsvereins sowie zweite Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes Zweibrücken-Land. Sarther wolle sich mit gleichem Engagement nun in Hinterweidenthal einbringen. Sie habe erkannt, dass die Ortsgemeinde viel Einsatz und Engagement braucht, heißt es in der Mitteilung der SPD. „Es gibt immer viel zu tun und genau das bewirkte in mir, mich für das Amt als Bürgermeisterkandidatin aufstellen zu lassen und mich hier in meiner neuen liebgewonnenen Ortsgemeinde einzubringen“, teilt Sarther zu ihrer Kandidatur mit. Sarther ist 43 Jahre alt, sie arbeitet als Referentin für interne und externe Weiterbildung. Sie engagiert sich zudem in Vereinen und rund um das Thema Bildung. In der VG Zweibrücken-Land war sie Gleichstellungsbeauftragte. Auch in Hinterweidenthal möchte sie sich wieder in diesem Bereich einsetzen.