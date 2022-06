Am Freitag um 11.25 Uhr wollte ein 72-jähriger Pirmasenser, der mit seiner Frau einkaufen war, mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Arnulfstraße ausparken. Wohl aus medizinischen Gründen verlor der Mann dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto rollte langsam in eine Sitzgruppe im Außenbereich des angrenzenden Cafés und gegen einen massiven Sonnenschirm. Drei Gäste wurden dabei leicht verletzt und deshalb ins Krankenhaus gebracht.