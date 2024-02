Am 10. Februar endet die Ausstellung mit Gemälden von Gabriele Ludwig-Krahl in der Dahner Kreisgalerie, weiter geht der Ausstellungsbetrieb dann am 25. Februar. Ab diesem Sonntag stellt nämlich Rainer Steve Kaufmann seine Werke für einen Monat dort aus.

Vom 25. Februar an sind in der Kreisgalerie in Dahn Werke von Rainer Steve Kaufmann zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Wald aus Erinnerungen“. In unterschiedlichen Medien setzt sich der 1979 geborene Künstler mit der Flüchtigkeit von Erinnerung auseinander. Der Pfälzerwald und die Ostsee werden in seinen Malereien und Tuschezeichnungen zur Bühne für gefühlte Erinnerungen. Aus der eigenen Familiengeschichte verschmelzen Momente mit dem Gefühl, in der Natur allein zu sein.

Malerei, Tuschezeichnungen und ein Tagebuch

Kaufmann stellt seit dem Jahr 2000 regelmäßig aus. Er ist nicht nur Künstler, sondern auch Kunstdozent an der Universität in Landau – inzwischen Rheinland-Pfälzische Technische Universität, kurz: RPTU. Eine große Bandbreite an Techniken kann er präsentieren. Sein Rindentagebuch ist eine Installation aus bemalten und bezeichneten Rindenstücken, welche über Jahre hinweg entstanden ist und sich immer weiter verändert. Hinzu kommen Installationen aus großformatiger Malerei und Tuschezeichnungen sowie eigenständige Werke in diesen Techniken. All diese unterschiedlichen Werkgruppen laden dazu ein, sich auf sie einzulassen und eigene Geschichten in ihnen zu finden. Die Besucherinnen und Besucher der Kreisgalerie dürfen sich auf den Dialog freuen.

Die Vernissage findet am 25. Februar statt – ab 11.30 Uhr. Untermalt wird sie von Musik des Ensembles Hakim, einer Flötengruppe der Kreismusikschule. Der Kreisbeigeordnete Peter Sammel eröffnete die Vernissage, Laudatorin ist Eva Korn.

Info

Seit Beginn dieses Jahres sind die Öffnungszeiten der Kreisgalerie etwas anders: Ausstellungen können nun nur noch von Dienstag bis Sonntag, jeweils 15 bis 18 Uhr, besucht werden, der Montag fällt weg. Die Kaufmann-Ausstellung läuft bis zum 24. März.