Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kultur im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben läuft wieder. Die Veranstaltung am Weltfrauentag am kommenden Freitag ist zwar schon ausverkauft, doch es gibt noch einige weitere Kulturtermine in den kommenden Monaten.

Die Kultur hat sich ihren Platz in Waldfischbach-Burgalben zurückgeholt. Der Brandschaden an der Elektrik im Bürgerhaus Schuhfabrik, der gewisse Einschränkungen zur Folge hatte, ist behoben.