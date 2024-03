Rund um das Osterfest gibt es etliche Traditionen in Sachen Essen. Sie sind zwar nicht in jeder Familie gleich, aber meist doch recht ähnlich: Am Gründonnerstag gibt’s Spinat und an Karfreitag Fisch. Am besten natürlich fangfrisch. Genau das bietet der 1. Angelsportverein 1977 e.V. Rodalben. Seit Jahren verkaufen die Angler zu Ostern Forellen und Saiblinge aus der eigenen Zuchtanlage. Diese gibt es schon seit 40 Jahren, wie der Vereinsvorsitzende Niklas Freyberger beim Rundgang über das Areal erklärt. Wo kommen die Fische her, wie wachsen sie auf? Mehr lesen Sie hier.