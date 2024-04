Die Aktion „Stadtradeln“ geht in die vierte Runde. Ab 6. Mai lädt die Stadt Pirmasens ihre Bürger dazu ein, in die Pedale zu treten. An 21 Tagen soll das Auto möglichst in der Garage stehen bleiben. Interessierte können sich ab sofort im Internet anmelden.

Im vergangenen Jahr hatte sich Pirmasens zum dritten Mal an der bundesweiten Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ beteiligt. Binnen drei Wochen haben 190 Teilnehmer in 25 Teams mehr als 35.000 Kilometer zurückgelegt und damit rund sechs Tonnen CO 2 eingespart. Diese Marke gilt es zu knacken. Deshalb sind alle Bürger aufgerufen, sich anzumelden, um im Aktionszeitraum ihre Heimat vom Fahrradsattel aus zu erkunden und möglichst viele Kilometer zu sammeln. Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 6. bis 26. Mai. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten, zur Schule gehen oder studieren. Jeder kann ein „Stadtradel“-Team gründen oder einer Mannschaft beitreten. Zur Teilnahme explizit aufgefordert sind Vereine, Firmen, oder Institutionen.

Jeder Kilometer, der während der drei Wochen mit dem Drahtesel oder dem E-Bike zurückgelegt wird, kann entweder mit der „Stadtradel“-App erfasst oder online in Erfassungsbögen eingetragen werden. Die App bietet einen weiteren Vorteil: Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis, vollkommen anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und geben den teilnehmenden Kommunen Auskunft über verkehrsplanerische Fragen wie: Wo sind wie viele Radfahrer unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken, wo sind Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang? So ist ein möglichst bedarfsgenauer Ausbau der Radinfrastruktur möglich. Schüler dürfen sich unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp registrieren. So können Mädchen und Jungen, Lehrkräfte und Eltern mehrfach punkten: für die Schule und die zugehörige Kommune. Infos und Anmeldung unter www.pirmasens.de/stadtradeln.