Nun ist es sozusagen amtlich: Die Pirmasenser Lüftungsanlagen Marke Eigenbau in den Schulen funktionieren − wenn auch nicht besser als Stoßlüften in den Klassensälen. Als nächstes will die Stadt Kindergärten damit ausstatten.

Das Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) hat die Wirksamkeit der Anlagen im Auftrag der Stadt untersucht. Das Ergebnis: Sie helfen nicht besser oder schlechter als Stoßlüften