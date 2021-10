Ein Mann aus Pirmasens hat am Winzler-Tor-Platz einen Jugendlichen beobachtet, wie dieser die dortigen Spielgeräte aggressiv benutzte. Als der Mann den Jugendlichen auf sein Verhalten ansprach, schlug dieser ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Diverse Verletzungen im Gesicht waren die Folge. Der Geschädigte beschreibt den jungen Mann als etwa 14 Jahre alt, 1,70 Meter groß und südländischen Aussehens. Die Attacke ereignete sich am 9. Oktober gegen 18 Uhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.