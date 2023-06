Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Apotheker haben die Nase voll: Wegen der Sparpolitik der Bundesregierung, der absurden Bürokratie sowie der angeblichen Willkür der Krankenkassen. Auch, dass es seit 2014 keine Honoraranpassung mehr gegeben hat, stört die Apotheken. Deswegen wird am Mittwoch, 14. Juni, in Deutschland ganztägig gestreikt– auch in Pirmasens.

„Wir wollen einfach mal zeigen, wie es wäre, wenn keine Apotheke da wäre“, sagt Helma Gröschel, Inhaberin der Easy-Apotheke in der Zweibrücker Straße. Hinter