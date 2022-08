Wegen Diebstahls mit Waffen, Beleidigung, Bedrohung und Ladendiebstahls sollte sich eine 33-jährige Frau am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten. Sie erschien nicht. Verurteilt wurde sie aber doch.

Laut Anklage soll die Frau am 10. April in einer Pirmasenser Tankstelle Alkohol im Wert von über 18 Euro gestohlen haben. Dabei soll sie ein Taschen- und ein Teppichmesser dabeigehabt haben. Als die Tankstellenmitarbeiterin sie auf den Diebstahl ansprach, soll die 33-Jährige randaliert, die Angestellte beleidigt und gedroht haben, ihr den Kopf abzuschlagen und hinter die Theke zu kommen. Als ein Kunde der Tankstelle die Frau aufforderte, zu gehen, soll sie diesem gedroht haben, ihn aufzuschlitzen. Außerdem soll die Angeklagte in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße Getränke im Wert von knapp 24 Euro gestohlen haben. So lautete die Anklage.

Da die Angeklagte nicht erschienen war, bestellte das Amtsgericht der Frau kurzerhand einen Pflichtverteidiger und erließ einen Strafbefehl gegen sie: neun Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Als Auflage muss sie wahlweise 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten oder 500 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlen. Außerdem erhielt sie einen Bewährungshelfer. Gegen den Strafbefehl kann die Frau oder ihr Verteidiger noch Einspruch einlegen. Dann gibt es eine neue Verhandlung. (arck)