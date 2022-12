Festlich, beschwingt und sinnlich soll’s werden, wenn am Sonntag, 18. Dezember, die Saarbrücker Künstler Petra Lamy und Manuel Krass in der Alten Post gastieren. Sie unternehmen mit dem Publikum eine musikalische Reise ins Winterwunderland. Eine Extraportion Literatur zum Thema verspricht das Duo auch.

„Die Erwartungshaltung an ein liebevolles Miteinander ist an den Festtagen manchmal viel zu hoch“, sagt Schauspielerin Petra Lamy. Da seien so viel Sehnsucht nach Nähe und Harmonie in den Menschen, und das könne eben auch nach hinten losgehen.

Mit Blick darauf hat die Saarbrücker Künstlerin einen Weihnachtscocktail zusammengestellt – einen mit berührenden Momenten, verschmitztem Schmunzeln und mitreißender Freude. Gemeinsam mit dem Pianisten und Schauspieler Manuel Krass hat sie eine Mischung an stimmungsvollen Liedern ausgesucht, mal poetisch, mal beschwingt. Auch in Richtung Chanson und Blues soll die musikalische Reise gehen.

Von der eskalierenden Besinnlichkeit

Die Verabredung sei aber nicht nur Konzert, sondern auch Lesung, kündigt Petra Lamy an. Neben der Musik werden besinnlich-humoristische Texte von Erich Kästner, Loriot und James Krüss gereicht. Dabei wird das Publikum erstaunliche Dinge erfahren: von rennenden Müttern, stillen Seen, verzagten Baumwollfäden, von der seltenen Spezies der Weihnachtsmaus, kleinen und großen Wundern, aber auch von der eskalierenden Besinnlichkeit im Advent, durch die diese Zeit durchaus hochexplosiv werden kann.

Über Edith-Piaf-Programm begegnet

Petra Lamy steht nicht nur seit 40 Jahren auf der Bühne, sie hat auch vor zwölf Jahren in Saarbrücken die Schauspielschule „Acting and Arts“ gegründet, an der sie mit ihrer Company Stücke produziert und inszeniert. Sie war in etlichen saarländischen Tatorten zu sehen und jahrelang mir ihrem Edith-Piaf-Programm unterwegs.

Über dieses Programm begegnete sie Manuel Krass, der an der Hochschule für Musik Jazz-Piano studiert hat. Er sei nicht nur ein einfühlsamer Pianist und kreativer Kopf, der sich zwischen den Kunstgenres zu Hause fühlt, wie Lamy sagt. Er stehe in den vergangenen Jahren immer wieder auch als Schauspieler auf der Bühne, im Theatre National du Luxembourg und in Trier. Seit 2012 hat er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Saar.

Hochkarätige Künstlerkollegen mit dabei

Zum Konzert im Pirmasenser Kulturforum Alte Post haben sich die beiden hochkarätige Künstlerkollegen eingeladen: Stefan Engelmann als musikalische Ergänzung am Bass und die seit Jahrzehnten im Saarland lebende amerikanische Sängerin und Regisseurin Suzanne Dowaliby. Als Quartett wollen sie einen Abend zum Genießen, Nachdenken und Schmunzeln bieten.

Info

Die weihnachtliche Konzertlesung am Sonntag, 18. Dezember, im Forum Alte Post beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es online unter amata-kultur.org. Die Veranstaltung ist Teil des Amata-Festivals, das im November in ähnlicher Form in Neunkirchen stattgefunden hat. Die Zaubershow am Montag, 19. Dezember, und das Konzert am 20. Dezember in der Alten Post sind ausverkauft.