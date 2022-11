Am Mittwoch um 20.15 Uhr war eine 32-jährige Frau mit ihrem schwarzen VW Golf auf der B10 in Richtung Pirmasens unterwegs. Am Waldfriedhof wollte sie ausfahren und auf den Verzögerungsstreifen wechseln, als sie unvermittelt von einem Pkw, wahrscheinlich einem weißen oder grauen VW Kombi, rechts auf dem Verzögerungsstreifen überholt wurde. Unmittelbar vor ihr wollte der Fahrer oder die Fahrerin des VW wieder nach links auf die normale Fahrspur wechseln, wobei dessen linkes Heck die rechte Front des Golf beschädigte. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug am Heck beschädigt sein müsste, fuhr davon. Den Schaden am Golf gibt die Polizei mit 1000 Euro an.