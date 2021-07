Am Freitag ist es so weit: Der Neubau von Hospiz Haus Magdalena wird offiziell eröffnet und eingeweiht. Um den Bürgern von Pirmasens und Umgebung einen Einblick zu ermöglichen, lädt das Diakoniezentrum Pirmasens als Träger des Hospizes für Samstag, den 24. Juli, zum Tag der offenen Tür ein. Erst danach werden die Hospiz-Gäste in das neue Gebäude um- und einziehen. Für zwölf statt bisher sechs schwerstkranke Menschen bietet das neue Hospiz einen Platz auf dem letzten Stück ihres Lebenswegs – in einem verbesserten Pflege- und Betreuungsumfeld und mit mehr Rückzugsmöglichkeiten und Raum zum Austausch mit den Ihnen nahestehenden Menschen. Das Gebäude in der Waisenhausstraße 9 ist für Besucher am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.