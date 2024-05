Viel Grund zur Freude wird das Wetter in den kommenden Tagen nicht bieten. Erst zum Feiertag trumpft die Sonne auf – jedoch nicht lange.

Ein Tief wandert mit seinen Regen- und Schauerwolken bis Wochenmitte von Westfrankreich her über unsere Region hinweg Richtung Rumänien. Anschließend breitet ein Hoch über den Britischen Inseln seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus. Allerdings dringt bereits am nächsten Wochenende ein neues Störungsgebiet mit kalter Polarluft nach Südwestdeutschland vor.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit vielen Wolken und Regen. Die Sonne blinzelt nur selten hervor. Die Temperaturen liegen deutlich unter der 20-Grad-Marke.

Dienstag: Die Wolken behalten die Oberhand. Auch kann es noch gelegentlich regnen. An den Temperaturen ändert sich ebenfalls wenig. Nur gebietsweise scheint für kurze Zeit die Sonne.

Mittwoch: Mit sonniger Einstrahlung bilden sich mächtige Haufenwolken, die örtlich Regengüsse produzieren. Mit den Temperaturen geht es leicht aufwärts. Der Nordostwind kann nachmittags auffrischen.

Donnerstag (Christi Himmelfahrt): Am Feiertag gibt es freundliches und trockenes Wetter. Von einem meist nur leicht bewölkten Himmel scheint für längere Zeit die Sonne. Dazu wird es nachmittags angenehm warm.

Weiterer Trend

Am Freitag wird es überwiegend freundlich bei frühlingshaften Temperaturen. Am Samstag wird die Region voraussichtlich von einer Wolkenzone mit gelegentlichen Regenfällen überquert. Anschließend kühlt die Luft ab. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es sollte trocken bleiben. Achtung: Nachts droht stellenweise leichter Bodenfrost!