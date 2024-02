Die Pirmasenser Polizei vermeldet für Freitag, 23. Februar, zwischen 7.20 und 10.25 Uhr eine Unfallflucht im Clauser Weg am Rodalber Krankenhaus. Ein Mitarbeiter eines Malerbetriebs hatte seinen weißen Peugeot Boxer in der dortigen Baustelle hinter einem Bauzaun geparkt. Gegen 10.25 Uhr stellte der Mann fest, dass der Bauzaun an die linke vordere Fahrzeugseite gedrückt war. Die vordere linke Seitenscheibe ist zerbrochen. Auch die Fahrertür trug Lackschäden davon.

Mehrere Szenarien möglich

Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei möglicherweise auf dem Clauser Weg in Richtung Kirchbergstraße und rammte dort den Bauzaun oder dessen Standfuß, wodurch der Zaun gegen das Auto gedrückt wurde. Auch ein Rangiermanöver an der Kreuzung Haustelstraße/Clauser Weg könnte die Ursache sein. Die Pirmasenser Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro und sucht Zeugen: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.