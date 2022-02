In Pirmasens gibt es zwar nur eine Bundestagsabgeordnete, aber drei Büros von Bundestagsabgeordneten.

Wie angekündigt, hat Alexander Ulrich (Wahlkreis Kaiserslautern) das Büro von Brigitte Freihold (Linke) in der Kaiserstraße übernommen. In der Zweigstelle seines Wahlkreisbüros arbeitet sein langjähriger Mitarbeiter Frank Eschrich. Der war bisher schon für Ulrich in Kaiserslautern tätig und ist selbst bei den Linken engagiert. Er sitzt für die Partei im Stadtrat und kandidierte mehrfach erfolglos für Bundestag und Landtag. Eschrich ist im Pirmasenser Büro montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr präsent und steht für Fragen von Bürgern zur Verfügung. Coronabedingt wird um telefonische Anmeldung unter 06331/1410187 gebeten.

Einige Meter weiter unterhält der Mainzer AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier ein Büro. Sein Mitarbeiter dort ist Ferdinand Weber. Genau wie Eschrich bei den Linken hat auch Weber schon mehrfach für seine Partei erfolglos für Bundes- und Landtag kandidiert. Er sitzt für die AfD im Stadtrat.

Die einzige Abgeordnete aus der Region, Angelika Glöckner (SPD), hat ihr Büro in der Alleestraße. Sie beschäftigt unter anderem David Betz, der für die SPD erfolglos als Bürgermeister in Contwig kandidiert hatte, und Steffen Schwarz, den Ortsbürgermeister von Kröppen.