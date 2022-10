Die Metzgerei in Donsieders hat in der Nacht zum Freitag gebrannt. Gegen 2.10 Uhr wurde das Feuer gemeldet, berichtete die Polizei. Die Feuerwehren aus Rodalben, Donsieders, Leimen und Pirmasens bekämpften den Brand mit 42 Leuten und zehn Fahrzeugen. Zwei Rettungswagen waren auch dabei. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand aufs Nachbargebäude übergriff. Die Doppelhaushälfte, in der sich die Metzgerei befindet, wird nur für Gewerbezwecke genutzt, deshalb waren in der Nacht keine Menschen im Gebäude, und niemand wurde verletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden circa 600.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen, denn die Ursache des Feuers ist nicht geklärt. Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.