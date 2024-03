Zum 21. Mal findet am Ostersonntag, 31. März, der Pirmasenser Osterrock statt. Und aufgrund der auch in Musikerkreisen grassierenden Grippe musste die aktuelle Auflage kurzfristig umgestaltet werden.

Anstatt der seit einigen Jahren üblichen drei auftretenden Session-Bands werden Jan-Luca Ernst und seine Band beim Pirmasenser Osterrock am Sonntag, 31. März, den kompletten Konzertabend bestreiten. Zur Formation gehören das Gesangstandem Steffi Empel und Selina-Sophie Vierling, Jürgen Zapp an der Gitarre, Julian Eulberg (Keyboard) und Marvin Gruber (Schlagzeug). Da der Bassist David Rauth verhindert ist, wird dessen Instrument abwechselnd vom Bandleader selbst und von Gastmusiker Sebastian Sommer übernommen. Als weitere musikalische Gäste sind Manuel Bastian, Tobias Schwarz und Bastian Welker angekündigt. Der Osterrock, der laut Jan-Luca Ernst dieses Jahr sehr experimentell wird, findet im Club Matrix (ehemals: Quasimodo) statt. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Tickets gibt’s nur an der Abendkasse.

Die Idee zum Osterrock hatte einst das Pirmasenser Musiker-Urgestein Gunnar Henges (Limerick, Scarlett), das mit dem neuen Konzept einem großen Publikum die Chance geben wollte, viele einheimische Musiker abseits ihrer üblichen Bands zu erleben.