Weltweit sind nach Schätzungen von Unicef etwa 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Jungen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet worden. Armut, Flucht sowie Kriege und Konflikte sind die häufigsten Ursachen für die Zwangsverheiratung von Kindern. Aber auch in Deutschland gibt es Fälle von Zwangsheirat und Frühehen. So werden junge Migrantinnen bei der Ferienreise in die Heimat ihrer Eltern manchmal zwangsverheiratet. Davor warnt Myria Böhmecke, die zuständige Referentin bei der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Frauen und Mädchen sollten nicht mit ihren Familien in die Herkunftsländer reisen, wenn Gefahr in Verzug sei. Mit einem Schulprojekt in Berlin will die Organisation Mädchen aufklären und ihnen für den Fall der Fälle Hilfsmöglichkeiten aufweisen.

