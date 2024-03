Wenn der 1. FC Kaiserslautern am kommenden Samstag um 13 Uhr auf dem Betzenberg gegen Fortuna Düsseldof spielt, gibt es wieder zusätzliche Züge und erhöhte Kapazitäten in den Zügen, damit Fans nicht mit dem Auto anreisen müssen. Das hast der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mitgeteilt, der die Zusatzkapazitäten finanziert.

Ein zusätzlicher Zug nach Kaiserslautern startet um 10.21 Uhr am Ludwigshafener Hauptbahnhof. Um 10.47 Uhr soll dieser Zug in Neustadt abfahren und um 11.09 Uhr in Kaiserslautern ankommen. Bis Lambrecht hält er überall, danach fährt er ohne Halt durch bis Kaiserslautern.

Der zweite Zusatzzug soll um 10.49 Uhr am Hauptbahnhof Ludwigshafen losfahren, um 11.25 Uhr in Neustadt sein und um 11.48 Uhr in Kaiserslautern sein. Auch dieser Zug soll bis Lambrecht überall halten und dann bis zum Ziel durchfahren.

In die andere Richtung fahren um 16.10 Uhr und um 16.18 Uhr Züge von Kaiserslautern Hauptbahnhof ab. Sie halten überall, Endstation ist Ludwigshafen Hauptbahnhof.

Von Kusel kommend, Abfahrt ist dort um 9.20 Uhr, wird der Zug nach Landstuhl über sein eigentliches Ziel hinaus nach Kaiserslautern verlängert, die Ankunft dort ist für 10.33 Uhr vorgesehen. Die Zwischenhalte wie Kindsbach und Einsiedlerhof können dabei nicht bedient werden. Für die Rückfahrt nach Kusel gibt es einen Zusatzzug um 16.42 Uhr.

Der Zweckverband weist darauf hin, dass die Eintrittskarten für Heimspiele des 1. FC Kaiserslautern im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt gelten.