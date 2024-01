In Bad Schönborn im Kreis Karlsruhe ist einem Autofahrer am Samstagmorgen ein folgenreiches Missgeschick passiert. Er hatte nach RHEINPFALZ-Informationen an der zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Tankstelle Diesel tanken wollen. Als kein Kraftstoff floss, machte er sich auf den Weg zu einer anderen Tankstelle, vergaß aber, dass sich die Zapfpistole noch in seinem Tank befand. Beim Losfahren wurde die komplette Zapfsäule aus der Verankerung gerissen. Sprit trat nicht aus. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Tankstelle musste gesperrt werden.