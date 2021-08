Eine massive schwarze Rauchwolke und mehrere Explosionen am Ortsrand von Fußgönheim im Bereich des Rohrlachweihers – das meldeten Zeugen am Mittwoch gegen 10 Uhr. Laut Polizei brannte ein Wohnwagen auf einem Gartengrundstück in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griff das Feuer auf einen benachbarten Holzunterstand über. Von einer vorsätzlich begangenen Brandstiftung sei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszugehen. Der Eigentümer des Wohnwagens habe mitgeteilt, dass er zuvor dort auf dem Gasherd Kaffee gekocht habe. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 3000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden, fünf Gänse konnten in Sicherheit gebracht werden. Laut Polizei wurden dann auf dem Gelände Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Hier dauern die Ermittlungen noch an.