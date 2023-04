Nationalspieler Florian Wirtz hat Bayer Leverkusen vor einer Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bewahrt. Der 19-Jährige traf beim 1:1 (0:0) am Donnerstag gegen den belgischen Club Union Saint-Gilloise in der 82. Minute. Victor Boniface (51.) hatte die Gäste, die im Achtelfinale bereits den 1. FC Union Berlin ausgeschaltet hatten, in Führung gebracht.

Die Leverkusener, die zuletzt sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen hatten, wollen nach 1988, 1995 und 2002 zum vierten Mal in ein europäisches Halbfinale einziehen. Das Viertelfinal-Rückspiel wird am kommenden Donnerstag angepfiffen.