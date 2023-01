Der Marvel-Star Aaron Taylor-Johnson wird laut mehrerer Medienberichten als nächster James Bond gehandelt. Daniel Craig, der bisherige Bond, hatte 2021 nach fünf Filmen das Martini-Glas an den Nagel gehängt. Seitdem wird wild über die Nachfolge spekuliert. Es wurde sogar gemuknelt, ob der nächste James Bond von einer Frau verkörpert werden könnte. Bisher gibt es schließlich nur zwei Kriterien für die möglichen Bond-Nachfolger: Er oder sie muss Brite und noch nicht zu alt sein.

Laut der Internetseite „Moviepilot“ soll jetzt der Brite Aaron Taylor-Johnson heißer Anwärter für die „Lizenz zum Töten“ sein. Demnach habe vor einem Monat die britische Boulevardzeitung „The Sun“ in Berufung auf Quellen berichtet, Taylor-Johnson hätte ein geheimes Vorsprechen in den Pinewood Studios gehabt. Neben seiner Rolle als Quicksilver in den Avenger Filmen von Marvel ist er auch als Möchtegern-Superheld in „Kick-Ass“ oder aus dem Actionsstreifen „The Kings Man: The Beginning“ bekannt.