Das nächste Winter Game der Deutschen Eishockey-Liga unter freiem Himmel wird wegen der Corona-Pandemie von der kommenden Saison in die Spielzeit 2021/22 verlegt. Dann treten im Kölner Fußballstadion die Kölner Haie und die Adler Mannheim gegeneinander an. Ursprünglich hatte das Freiluft-Spektakel am 9. Januar 2021 stattfinden sollen. „Das Winter Game so zu planen und verantwortungsvoll umzusetzen, wie wir uns das alle wünschen, als sportliches Großereignis im vollen RheinEnergieStadion mit besonderer Atmosphäre, ist momentan nicht möglich“, begründet Haie-Geschäftsführer

Philipp Walter die Verlegung.