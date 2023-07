Wieder hat ein Brandstifter im Westen des Landkreises zugeschlagen: In der Nacht zu Sonntag standen etwa 250 Heuballen nahe eines Aussiedlerhofs zwischen Reichenbach-Steegen und Kottweiler-Schwanden in Flammen, teilt die Polizei mit. „Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers wurde ein kontrolliertes Abbrennen der Heuballen durch die Feuerwehren aus Reichenbach-Steegen, Ramstein, Rodenbach und Weilerbach beaufsichtigt.“ Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und gehe derzeit von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zu Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Bei dem Feuer handelt es sich bereits um den dritten Fall von Brandstiftung auf landwirtschaftlichen Flächen innerhalb weniger Wochen: Los ging es am Kranichwoog bei Hütschenhausen: Anfang Juni brannten dort 400 Heuballen. Zehn Tage darauf setzten Unbekannte auf einer Wiese bei Schwanden ebenfalls rund 400 Heuballen in Brand.