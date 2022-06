Was halten die Unternehmen in Frankenthal, Ludwigshafen, Landau, Kaiserslautern, Neustadt, Pirmasens, Speyer und Zweibrücken von ihrem Standort? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat bei 15.000 Firmen nachgefragt – zum ersten Mal seit vier Jahren. Dabei zeigt sich: Die Noten für die einzelnen Städte nähern sich einander an. Kommunen in der Westpfalz holen auf. Aber die Urteile in einzelnen Kategorien klaffen weit auseinander. Und: Das neue Schlusslicht ist das alte: Neustadt.

