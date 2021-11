Für den Ausbau des B10-Nadelöhrs bei Annweiler im Kreis Südliche Weinstraße gibt es zehn Varianten. Nicht alle sind realisierbar. Darüber informierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Online-Veranstaltung. Die geschätzten Kosten liegen nach derzeitigem Stand zwischen 228 und 392 Millionen Euro. Wann die Bauarbeiten beginnen könnten, das stehe noch nicht fest. Nach Angaben des Dienststellenleiters des LBM in Speyer, Martin Schafft, könnte das Ganze noch einige Jahre dauern. „Und ich spreche da ganz sicher nicht nur von fünf Jahren“, so Schafft. Die Bürger haben aber noch ganz andere Sorgen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier