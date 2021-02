Bei der Deutschen Bahn (DB) sind die als Regional-Express (RE) auch in der Pfalz eingesetzten Triebwagen der Baureihe 429 knapp. Deshalb werden sie ab Montag, 1. März, bei einigen Zügen durch ältere Fahrzeuge ersetzt, wie weniger Platz und Komfort bieten.

Als Grund für den Fahrzeugmangel nennt die DB Engpässe bei Werkstattkapazitäten. Betroffen von dem Ersatzprogramm sind in der Pfalz die beiden Linien RE 4 von Mainz über Speyer nach Karlsruhe und RE 14 von Mainz über Frankenthal nach Mannheim, zunächst allerdings nur samstags bei drei Zugpaaren. In einer zweiten Phase ab 19. April sind drei weitere Zugpaare auch an Werktagen betroffen. Hier werden Triebwagen der Baureihe 425 eingesetzt, die äußerlich den Fahrzeugen der S-Bahn Rhein-Neckar ähneln, in puncto Komfort allerdings teilweise deutlich schlechter sind.

Die DB versucht offensichtlich, die verfügbaren Triebwagen der Baureihe 429 vorrangig auf der Linie RE 1 von Mannheim über Neustadt, Kaiserslautern und Saarbrücken nach Trier einzusetzen, wo ihre Höchstgeschwindigkeit von Tempo 160 gebraucht wird, um die Fahrzeiten einzuhalten. Ab 19. April sollen hier zwei Zugpaare zwischen Mannheim und Trier von Triebwagen der Baureihe 1440 übernommen werden, die ansonsten planmäßig als Regionalbahn zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken unterwegs sind. Dieser Fahrzeugtyp ist für Tempo 160 zugelassen, bietet aber weniger Sitzplätze als die planmäßig vorgesehene Baureihe 429.