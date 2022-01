Die Spitzen von Bund und Ländern haben am Montag im Lichte weiter emporschnellender Corona-Infektionszahlen über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey informierten am Abend über die Ergebnisse: