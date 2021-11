In Ramsen wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Wie Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) am Wochenende mitgeteilt hat, sei bei einer Versammlung der möglichen Teilnehmer einstimmig beschlossen worden, den Markt für dieses Jahr abzusagen. Die Veranstaltung sei mit Blick auf die rapide ansteigenden Corona-Zahlen nicht zu verantworten: „Die Gesundheit unser Bürgerinnen und Bürger ist uns wichtiger.“ Zudem müssten die Veranstalter viele Auflagen einhalten – die teilweise sehr hoch und nicht erfüllbar seien, so Ruster. Er nannte als Beispiel die Wassertemperatur zum Spülen von 60 Grad. Zudem hätte man zusätzliches Personal für Eingangskontrollen zum Bürgerhaus gebraucht, wo eine Ausstellung geplant war. In den vergangenen Tagen haben auch die Organisatoren der Weihnachtsmärkte in Neuleiningen, Altleiningen und Obrigheim die Veranstaltungen abgesagt.