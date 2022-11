Der 1. FC Kaiserslautern wird im Zuge seiner Wintervorbereitung mehrere Testspiele bestreiten. Eines steht bereits fest: Am Freitag, 16. Dezember, trifft der Zweitligist auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion auf den klassentieferen SV Wehen Wiesbaden. Der Anpfiff ertönt um 13.30 Uhr. Das erste Mannschaftstraining der Roten Teufel findet am 11. Dezember statt.

Schon ab 5. Dezember stehen Leistungstests und individuelle Einheiten auf der Agenda. Bis dahin sollten auch Terrence Boyd, Julian Niehues und Dominik Schad wieder fit sein. Boyd hat sich im letzten Pflichtspiel des Jahres in Düsseldorf einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, Niehues bereits drei Tage davor gegen den Karlsruher SC eine Oberschenkelverletzung erlitten. Bei Schad wurde eine Metallplatte entfernt, die sein im Oktober 2020 gebrochenes Bein stabilisierte. Von 3. bis 11. Januar 2023 weilt der FCK im türkischen Belek. Auch dort sollen zwei Testpartien ausgetragen werden.