Die Pfalzwerke führen am Dienstag, 9. August, Wartungsarbeiten am Stromnetz durch. Betroffen sind die Gemeinden Rammelsbach und Haschbach (Rammelsbacher Straße, Auf der Höll), die zwischen 9 und 10.30 Uhr ohne Strom sind. Während der Arbeiten kann kein Strom aus Eigenerzeugungsanlagen ins Netz eingespeist werden. Die Pfalzwerke empfehlen, empfindliche Geräte (Computer, Fernseher und Co.) vom Netz zu trennen. Rückfragen beantworten die Servicemitarbeiter der Pfalzwerke unter der Telefonnummer 0621 5852560