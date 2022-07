Der SV Waldhof ist mit einem verdienten Heimsieg in die Drittliga-Saison gestartet. Das Team des neuen Trainers Christian Neidhart war gegen Viktoria Köln besser, musste beim 3:1 (0:0) aber lange warten, bis die ersten Punkte gesichert waren.

Gerrit Gohlke (86.) und Dominik Kother (90.+2) sorgten mit ihren Toren in der Schlussphase für großen Jubel unter den Mannheimer Fans unter den 7868 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion. Verteidiger Gerrit Gohlke staubte nach einem Freistoß und einer Kopfballverlängerung von Marcel Seegert zum 2:1 ab, Kother vollendete einen Konter in der Nachspielzeit zum 3:1.

In der ersten Halbzeit waren die Waldhöfer engagiert, nutzten ihre Gelegenheiten aber nicht, so dass es torlos zur Pausenansprache ging. Nach der brachte Baris Ekincier die Mannheimer nach Vorarbeit von Dominik Martinovic in Führung (64.), ehe den Kölnern der überraschende Ausgleich durch Youssef Amyn gelang (73.). Vieles deutete auf ein Remis hin, ehe die Waldhöfer zum Schlussspurt ansetzten.