Von Montag bis Freitag, 15. bis 19. Mai, veranstaltet die US-Luftwaffe ihre vierteljährliche Stützpunktübung in und um Ramstein. Wie die Luftwaffe mitteilt, kann dadurch der Fahrzeugverkehr an allen Toren des Flughafens Ramstein und an allen anderen militärischen Einrichtungen in Vogelweh, Einsiedlerhof und in Kaiserslautern behindert werden. Während der Übung seien zudem womöglich Sirenen, Lautsprecherdurchsagen oder andere Geräusche zu hören. „Dies sollte kein Grund zur Beunruhigung sein“, so die Mitteilung. Die Übung dient den Angaben der Luftwaffe dem Zweck, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten und im Notfall reagieren zu können. Sie stehe weder im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine noch mit anderen Operationen in Osteuropa.