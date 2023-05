Sie lebte in Los Angeles in einer Garage, um sich ihr Tanzstudium leisten zu können. Sie trainierte Hollywood-Promis. Sie hatte in Berlin ein eigenes Studio, in dem auch Leistungssportler Hilfe suchten. Doch ihr wahres Glück hat Arianne Hoffmann vor einem halben Jahr in der Südpfalz gefunden – zwischen Pilates-Stunden und Hof-Sanierung. Im Dorfgemeinschaftshaus, wo bis vor Kurzem eine Bäckerei war, ist nun ihr Studio. Mehr über die Lebensgeschichte der 46-Jährigen erfahren Sie im ausführlichen Artikel.