Erik Durm kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der in Pirmasens geborene Fußball-Weltmeister von 2014, der im Januar beim 1. FC Kaiserslautern seine Profikarriere beendete, läuft nächste Saison für die SG Rieschweiler auf. Der heute 31-Jährige hatte bis zur B-Jugend in dem südwestpfälzischen Verein gespielt, dessen erste Mannschaft aktuell in der Landesliga West Rang zehn belegt. Durm war 2017 DFB-Pokal-Sieger mit Borussia Dortmund und gewann 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League.