Die Saison für die Adle Mannheim ist beendet. Mit der 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)-Niederlage in der Viertelfinalserie gegen die Eisbären Berlin kassierten die Mannheimer im fünften Spiel die entscheidende vierte Niederlage. Einmal mehr scheiterten die Mannheimer an der eigenen Chancenverwertung. Schon in der ersten Minute hatte John Melchiori die Gastgeber vor 14.200 Zuschauern in Führung gebracht und die Adler waren nach dem ersten Durchgang gut mit dem Unentschieden bedient, denn die Gastgeber bestimmten 15 Minuten des ersten Durchgangs. Trotzdem war die Partie offen, denn Matthias Plachta (18.) hatte zum Ausgleich getroffen. Im zweiten Abschnitt nutzte Zach Boychik eine doppelte Überzahl (31.) für die Gastgeber zur 2:1-Führung. Im dritten Abschnitt schlug John Gilmour ebenfalls in Überzahl (55.) mit dem Ausgleich zurück. Trotzdem reichte es nicht für die Mannheimer. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende war es erneut Boychuk der zum 3:2 und damit zum vierten Sieg für die Berliner traf, während die Adler beste Chancen auf den Ausgleich ausließen.