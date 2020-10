Am 2. November werden in Rheinland-Pfalz die Corona-Regeln verschärft. Die Gastronomie muss ihre Türen für Gäste wieder schließen. Nur der Abhol- und Lieferservice ist erlaubt. Wir haben mit dem Leiter der Bischoff-Brauerei Sven Bischoff, mit dem Vorsitzenden des DEHOGA Pfälzer Bergland Stefan Klinck und dem Inhaber der Kaffeerösterei in Kaiserslautern Christian Bebensee über den zweiten Lockdown gesprochen.