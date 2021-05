Bei einem Unfall am Freitagabend in Frankenthal sind zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 30-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Renault die Breitscheidstraße in Richtung Mörscher Straße entlang und missachtete die Vorfahrt eines 31-jährigen Autofahrers aus Frankenthal. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenprall abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten klagten über Schmerzen und wurden zur Überprüfung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Nummer

06237 934-1100 zu wenden.