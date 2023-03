Der US-Schauspieler Tom Sizemore ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Er sei am Freitag friedlich im Schlaf in einem Krankenhaus im kalifornischen Burbank gestorben, teilte sein Agent in einer Erklärung mit. Der unter anderem durch den Film „Der Soldat James Ryan“ bekannt gewordene Schauspieler hatte im Februar ein Gehirn-Aneurysma erlitten, eine sogenannte Aussackung an einem Blutgefäß. Am Freitag wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Laut Sizemores Agent waren die Ärzte zuvor zu dem Schluss gekommen, nichts mehr für den 61-Jährigen tun zu können.

Der 1961 in Detroit geborene Schauspieler arbeitete mit einigen der größten Namen Hollywoods zusammen. Eine seiner größten Rollen war die eines amerikanischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs in Steven Spielbergs Drama „Der Soldat James Ryan“. Auch durch Rollen in den Filmen „Natural Born Killers“ und „Black Hawk Down“ wurde Sizemore einem größeren Publikum bekannt.

Der 61-Jährige geriet in seinem Leben immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde er etwa 2003 für schuldig befunden, seine Ex-Freundin Heidi Fleiss geschlagen zu haben. Zwischenzeitlich saß er im Gefängnis, auch wegen Suchtproblemen.