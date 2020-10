(aktualisiert 15.55 Uhr) Am Freitagmorgen ist es auf der A6 bei Sinsheim zu erheblichen Behinderungen gekommen, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Zunächst ereignete sich in Richtung Heilbronn ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Kurze Zeit später prallte auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim ein Lkw auf einen anderen. Ein Sattelzug wurde abgeschleppt. Aufgrund einer rund 50 Meter langen Ölspur wurde eine Fachfirma beauftragt, diese zu beseitigen. Die Autobahn hatte zeitweise gesperrt werden müssen, die Sperrung ist aber wieder aufgehoben. Es war zu erheblichen Behinderungen im Bereich der Anschlussstelle Sinsheim gekommen.