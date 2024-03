Die L530 zwischen Haßloch und Meckenheim ist am Mittwochmorgen nach einem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Laut Polizei war ein Autofahrer beim Abbiegen von der A65 in Fahrtrichtung Haßloch in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Sattelzug kollidiert. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.