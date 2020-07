Am Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr ist ein Autofahrer in der Ludwigshafener Saarlandstraße einem Mann aus Speyer mit seinem Wagen über den Fuß gefahren und geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, erwischte der Fahrer eines Opel Corsa den 39-jährigen Speyerer mit seinem Außenspiegel außerdem am Rücken. Der verletzte Mann hielt sich demnach am Fahrbahnrand auf, wo er sein Pannenfahrzeug schob, als der Unfall passierte. Nachdem der Unbekannte den Mann touchiert hatte, beschleunigte er nach Polizeiangaben und flüchtete in Richtung Knollstraße. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter 0621/9632122 zu melden oder eine E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu schreiben.