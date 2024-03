Unbekannte haben einen Wohnanhänger im Wert von circa 25.000 Euro von einem Stellplatz des Wohnwagenzentrums im Bangert in Gossersweiler-Stein gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sahen Anwohner einen Autofahrer, der mit einem dunkelfarbenen Kombi ohne Licht unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.