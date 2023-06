Trotz der schweren Ausschreitungen von Fans des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld im Relegations-Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden hat sich SVWW-Trainer Markus Kauczinski gegen eine harte Bestrafung der Ostwestfalen ausgesprochen. „Ich habe kein Interesse an einem leeren Stadion. Ich will kein Geisterspiel“, sagte der 53-Jährige mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag. Allerdings forderte er die Verantwortlichen der Arminia dazu auf, gemeinsam mit den Fans für eine sichere Durchführung der Partie zu sorgen. Bielefelder Fans hatten am Freitagabend bei der 0:4-Niederlage des Zweitligisten beinahe für einen Spielabbruch gesorgt. Gäste-Anhänger hatten Pyrotechnik auf den Rasen geschossen und versucht, den Platz zu stürmen. Die Partie war daraufhin von Schiedsrichter Benjamin Brand kurz vor dem Ende für 21 Minuten unterbrochen worden.