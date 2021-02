Wer noch einmal die alten Gemäuer von Burg Scharfenberg, im Volksmund Münz genannt, erkunden will, muss sich sputen. Denn ab Montag ist die Ruine gesperrt – für etwa zweieinhalb Jahre. Das Alter und die Witterung haben zu Schäden am Gemäuer geführt. Deswegen werden Verkehrssicherungsarbeiten ausgeführt. Nach einer archäologischen Untersuchung werden die Umfassungsmauern und der Turm saniert. Das Turmdach wird erneuert, der Blitzschutz ertüchtigt, und an Wegen und Absturzkanten werden Absturzsicherungen erneuert. Wegen des unwegsamen Geländes werden die Baumaterialien per Helikopter zur Burg gebracht. Ein erster Flug ist bereits kommende Woche. Laut Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, der die Arbeiten betreut, kostet das Vorhaben rund 2,5 Millionen Euro. Später soll auch die Anebos, eine weitere Burg des Trifels-Dreigestirns, saniert werden.