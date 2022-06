Kenny-Prince Redondo und René Klingenburg haben am Mittwochmorgen im Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern im Südtiroler Örtchen Mals erstmals die Fußballschuhe geschnürt. Redondo ist Vater geworden und hatte bislang bei seiner Frau in München geweilt, Klingenburg am Montag in Großkarlbach im Leiningerland geheiratet.

Der leicht am Oberschenkel lädierte Erik Durm übte zwar noch nicht wieder mit der Mannschaft, drehte im Stadion des ASV Mals aber seine Runden. Die Zeichen stehen auf Besserung. Im Hotel blieb Jean Zimmer. Er klagte nach dem 3:4 im Testspiel gegen den FC Lugano am Dienstagabend über leichte muskuläre Probleme und trainierte individuell.