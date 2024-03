Bisher war bekannt, dass auch zwei Südpfälzerinnen „Germany’s Next Topmodel“ werden wollten. Doch noch ein weiteres Model hat eigentlich Pfälzer Wurzeln. Die Wahl-Mannheimerin Lilli kommt ursprünglich aus einem Ort im Leiningerland. Was sie noch mit ihrer alten Heimat verbindet, wie sie sich seit ihrer Teilnahme verändert hat und was sie von der umstrittenen Sendung hält, das erfahren Sie hier.