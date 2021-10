Weilerbach. Im Testzentrum auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Europastraße ist es am Montag zu einer Körperverletzung gekommen: Ein Mann hat einer 22-jährigen Mitarbeiterin des Testcenters in den Finger gebissen. Der Täter flüchtete nach Polizeiangaben unerkannt.

Vor Ort trafen die Beamten eine Mitarbeiterin des Testzentrums, die angab, wenige Minuten zuvor von einem Mann, der einen Test durchführen lassen wollte, in den Finger gebissen worden zu sein. Die 22-Jährige wollte ihm bei der notwendigen Online-Registrierung behilflich sein, daraufhin packte er unvermittelt ihre linke Hand und biss ihr in den Mittelfinger.

Die Frau beschrieb den Mann als circa 1,80 Meter groß, mit kräftiger Statur. Er hatte graue Haare, einen Bart und trug eine schwarze Jogginghose und ein Hemd. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montag gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Europastraße in Weilerbach unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen.